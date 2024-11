Jovetic: «Inter la più completa in Serie A. Fiorentina? Fattore può essere decisivo»

Stevan Jovetic, doppio ex di Inter e Fiorentina, ha elogiato la squadra nerazzurra per la sua completezza. In vista della sfida, un elemento può essere decisivo.

LA SFIDA – L’Inter sfiderà la Fiorentina nella gara valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-2025. Il club nerazzurro risulta essere favorito per la sfida del Franchi, secondo quanto dichiarato dall’ex Stevan Jovetic a Sky Sport Insider: «L’Inter ha la rosa più completa della Serie A. La squadra nerazzurra ha una panchina lunga, un fattore che in queste partite può fare la differenza. Per questo motivo vedo la squadra di Simone Inzaghi favorita per la sfida di domani».

Jovetic sul possibile ritorno in Serie A, ma non all’Inter o alla Fiorentina!

LA RIVELAZIONE – Jovetic si è successivamente espresso sulla propria situazione di mercato. In particolare, il calciatore montenegrino ha parlato di quanto accaduto nell’ultima sessione estiva di calciomercato, quando è stata molto concreta l’ipotesi di un suo ritorno in Italia. Queste le sue parole da lui rilasciate sul punto: «In estate c’è stata una trattativa con il Venezia. Ho prima parlato con l’allenatore (Di Francesco, ndr.) e sembrava una trattativa più che avviata. Alla fine non ci siamo trovati, per cui è saltato tutto».