Jovetic avverte l’Inter: «Occhio al Napoli! Bei ricordi in Serie A»

In partenza con il suo Montenegro, Stevan Jovetic viene intercettato a Podgorica da Gian Luca Rossi. Di seguito l’intervista ovviamente a tema nerazzurro, considerando i due anni trascorsi all’Inter dall’attaccante.

RICORDI – Stevan Jovetic, all’Inter dal 2015 al 2017, dopo un’altra avventura in Serie A dal 2008 al 2013 con la maglia della Fiorentina, viene intercettato da Gian Luca Rossi. Intervistato dal giornalista di fede nerazzurra, il calciatore montenegrino riporta a galla il periodo trascorso in Italia: «Dell’Italia ho sempre bei ricordi, soprattutto di Firenze dove sono stato cinque anni e ho vissuto momenti bellissimi. Poi anche all’Inter, dove abbiamo fatto molto bene il primo anno. Quando sono arrivato io l’Inter era decima, poi in quell’anno siamo arrivati quarti. Da lì ha iniziato a salire e adesso è l’Inter che dev’essere».

Jovetic, dal passato al presente dell’Inter

CONSIGLIO – Stevan Jovetic, poi, torna al presente. L’attaccante, attualmente all’Omonia, parla dei suoi rapporti con i suoi ex compagni all’Inter e alla Fiorentina e dà un parere sull’attuale stagione nerazzurra: «Se sento qualcuno dell’Inter? Mi sento di più con i calciatori slavi. Con Perisic, Ljajic, Handanovic, mi sento sempre. Se la squadra di Simone Inzaghi può ripetersi con lo scudetto? Sì, secondo me ha più qualità però dico occhio al Napoli. Antonio Conto dovunque va, vince. È incredibile». Questo, dunque, l’avvertimento lanciato dal Jovetic alla sua ex squadra in vista del proseguo del campionato di Serie A e a pochi giorni dalla sfida contro la Roma.