Josep Martinez, Condò sorpreso: «Decisivo per l’Inter!»

Josep Martinez è risultato incredibilmente decisivo con la parata su Ekuban prima del gol di Lautaro Martinez. Paolo Condò esalta il portiere di Inter-Genoa su Sky Sport.

DIFFICOLTÀ – Paolo Condò non dimentica le difficoltà dell’Inter contro il Genoa: «Lautaro Martinez è stato candidato al pallone d’oro, ma anche Barella ha sfiorato il gol con la sua traversa. Ha messo l’anima in maniera continua in una partita in cui ci sono state tantissime difficoltà per l’Inter. Poco prima della rete il Genoa ha avuto un’occasione con Miretti con recupero di Acerbi poi quella di Ekuban. Super parata lì di Josep Martinez».

Josep Martinez, parata da tre punti in Inter-Genoa!

PORTIERE – Condò ha concluso poi: «Josep Martinez ha sfatato il tabù dei secondi portieri all’Inter, molti tifosi e amici miei avevano la paura dell’effetto Radu. Il secondo che entra senza aver mai giocato non lasciava tranquilli, ieri invece l’estremo difensore non ha fatto errori. Anzi è stato proprio decisivo con quell’intervento». Lo spagnolo ha conquistato con merito la fiducia e adesso si prepara ai prossimi due importantissimi impegni. Prima la Lazio in Coppa Italia, poi il Napoli in campionato per la lotta scudetto. Il momento è decisivo, Josep Martinez non può assolutamente sbagliare.