Josep Martinez, il co-titolare dell’Inter mai in campo: tre motivi – TS

ZERO MINUTI – Amichevoli estive sì, gare ufficiali neanche una. Lo strano caso di Josep Martinez, preso in estate dall’Inter per 15 milioni di euro dal Genoa, ma ancora a zero minuti tra Serie A e Champions League. Eppure la Beneamata lo avevo acquistato per diventare il co-titolare della porta insieme a Yann Sommer. Lo spagnolo, infatti, nella testa della dirigenza sarà il portiere del futuro per l’Inter. Ma oggi è un desaparecido. Tra sei giorni, però, arriverà il tanto agognato esordio in Coppa Italia, nella sfida degli ottavi di finale che si giocherà a San Siro contro l’Udinese.

I motivi per cui Martinez non ha ancora giocato all’Inter

I MOTIVI – Il mancato impiego di Josep Martinez da parte di Inzaghi, spiega Tuttosport, può essere dovuto a tre motivi particolari. Il primo è dato dal fatto che dopo gli Europei, Sommer ha deciso di smettere con la sua Svizzera e quindi utilizza le soste per ricaricarsi anziché sprecare energie tra viaggi e partite. Il secondo motivo può essere legato allo sviluppo di stagione dell’Inter: i nerazzurri, infatti, complice un inizio stentato, si sono ritrovati quasi sempre ad inseguire la vetta. Il terzo, infine, riguarda anche il nuovo format della Champions League, dove ogni partita va affrontata come una finale. A questi tre, ovviamente, bisogna aggiungerne un quarto: ossia il grande salto dal Genoa all’Inter. Sicuramente non banale. Ma Martinez gode della fiducia di tutta l’Inter, che non lo darà mai in prestito e lo stesso agente Sergio Barila ha voluto spegnere ogni minimo campanello d’allarme.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino