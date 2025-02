Josep Martinez, buona la… Seconda e adesso il livello si alza – CdS

Josep Martinez ha debuttato bene in campionato con l’Inter, dopo averlo fatto a metà dicembre contro l’Udinese in Coppa Italia. Ma adesso tra scontri diretti in campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League il livello inevitabilmente si alzerà. L’analisi del Corriere dello Sport.

DEBUTTO POSITIVO – Se l’altro Martinez, Lautaro, trascina a suon di gol (decisivo nell’ultimo Inter-Genoa), quello tra i pali, Josep, dovrà farlo con le parate. Pepo Martinez sabato sera ha debuttato in campionato con la maglia della Beneamata, concedendosi il suo secondo clean sheet stagionale dopo quello rimediato in Coppa Italia lo scorso dicembre contro l’Udinese. Complice l’infortunio di Yann Sommer, lo spagnolo adesso è chiamato a prendersi la responsabilità di difendere la porta dell’Inter. L’esordio in Serie A contro il suo ex Genoa è stato più che positivo, ma adesso l’asticella inevitabilmente si alzerà.

Josep Martinez, il livello si alza e ritrova la Champions League con l’Inter

ASTICELLA SI ALZA – Due presenze e due porte imbattute per Josep Martinez, arrivato in estate per quasi 15 milioni di euro proprio dal Genoa. Sia contro i friulani, che sabato sera con il Grifone ha già fatto vedere alcune importanti caratteristiche, come la sicurezza tra i pali e la bravura nelle uscite. Provvidenziale quella su Caleb Ekuban, quattro minuti prima del gol di Lautaro Martinez. Ecco perché la vittoria contro i rossoblù porta anche la sua firma. Ma adesso, il livello si alzerà. Oltre agli scontri diretti tra Coppa Italia e campionato (Lazio domani e Napoli sabato), ci sarà il doppio confronto di Champions League contro il Feyenoord. Competizione in cui non sarà un rookie assoluto, perché ha esordito in Europa in un Lipsia-Bruges nel novembre 2021 (0-5).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno