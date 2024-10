Joronen sciagura del Venezia! Di Francesco, ma Stankovic a che ti serve?

Il Venezia continua a perdere e lo fa anche perché ha in porta Jesse Joronen. Stasera contro il Verona altra papera decisiva. Intanto, il baby portiere Filip Stankovic scalda la panchina. Ma Di Francesco non cambia.

INCREDIBILE – Di Francesco, dillo: vuoi il male del Venezia? Lo strano e paradossale caso in Laguna: Jesse Joronen fa una papera a partita, ma Filip Stankovic, portiere serbo di proprietà dell’Inter dalle interessantissime capacità, resta fuori a scaldare la panchina. Se il Venezia in questo avvio di campionato ha raccolto il misero bottino di quattro punti, raccogliendo ben cinque sconfitte, lo deve purtroppo anche al portiere finlandese. In almeno due/tre partite, Joronen ha infatti giocato contro la sua squadra favorendo i gol degli avversari. Non solo oggi a Verona, ma anche a Milano contro il Milan dove non solo realizzò un autogol (un altro), ma causò anche il calcio di rigore, poi trasformato da Abraham. E Stankovic scalda la panchina.

Joronen fa disastri e Stankovic sta in panchina: strano caso a Venezia

SCALDA LA PANCHINA – In estate, il Venezia ha infatti acquistato dall’Inter in prestito Filip Stankovic, figlio d’arte e portiere dalle ottime capacità. Lo scorso anno in prestito alla Sampdoria, oltre a prendersi sin da subito le redini della porta giocando titolare, contribuì al cammino dei doriani fino ai playoff per salire in Serie A. Quest’anno, invece, ancora zero presenze al Venezia, nonostante la prestazioni horror del primo Joronen. Di Francesco, anche per il bene della sua squadra e del portiere di proprietà Inter, faccia un passo indietro e inizi a dare spazio e fiducia al figlio di Deki.