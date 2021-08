Johnson (ex Chelsea): «Lukaku, Premier League troppo veloce per lui»

Glen Johnson, ex terzino del Chelsea, ha parlato anche dell’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku, vicino ai Blues.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Glen Johnson, ex terzino del Chelsea, sul possibile ritorno dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ai Blues. «Non sono così sicuro che la Premier League sia adatta a Lukaku ad essere onesti – si legge su BettingOdds.com –. Ovviamente è un ragazzo grande e potente, abbastanza fisico, ma penso solo che la Premier League sia un po’ troppo veloce per lui. Quindi no, non mi piacerebbe vederlo tornare. Ma in alcuni campionati, farà gol, anche se a un ritmo leggermente più lento».

Fonte: BettingOdds.com