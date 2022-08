Joe Cole: «Sorpreso dalla scelta di Lukaku, parliamo di un top player»

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, specialmente nelle modalità e nei tempi in cui è avvenuto, ha lasciato stupiti tutti. Anche Joe Cole, ex giocatore del Chelsea e della nazionale inglese, che in un podcast del noto tabloid britannico Mirror ha espresso tutta la sua sorpresa per la scelta dell’attaccante e del club.

STUPORE – Romelu Lukaku è pronto a tornare a fare faville con la maglia dell’Inter. La sua scelta, però, ha causato stupore in Inghilterra. È il caso, per esempio, dell’ex giocatore Joe Cole, che ha commentato in questo modo quanto avvenuto: «Sono sorpreso della sua decisione di voler tornare all’Inter. È un top player, abbiamo visto tutti le sue qualità. Mi ha stupito il fatto che si sia cercato di arginare i danni e si sia deciso di farlo partire. È ancora giovane e può ancora dimostrare ciò che può fare in Premier League. In ogni caso gli auguro il meglio in nerazzurro, sono sicuro che tutti i tifosi del Chelsea sperano il meglio per lui e che la situazione si risolva nel migliore dei modi per tutte le parti coinvolte».