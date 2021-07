Joao Pedro: «Dalbert giocatore forte e importante. Ci aiuterà molto»

Joao Pedro – attaccante del Cagliari – ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Dalbert Henrique in prestito dall’Inter e del possibile addio di Nahitan Nandez.

GRANDE ACQUISTO – Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo ufficiale di un suo connazionale: Dalbert Henrique. Oltre a commentare le voci su Nahitan Nandez. Queste le sue parole sull’esterno di proprietà Inter e sul compagno di squadra obiettivo dei nerazzurri: «Dalbert è un giocatore forte, ha fatto bene. Se viene ci darà sicuramente una grossa mano. È un giocatore importante. Nandez via? Fa parte del gioco, ci passiamo tutti. Sono ragazzi intelligenti e la società penserà a cosa sia meglio per tutti. Il mio compito è quello solo di gestire lo spogliatoio».