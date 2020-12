Joao Mario: “Zidane prima grande ispirazione. Maradona…”

Joao Mario Sporting

Joao Mario, centrocampista dello Sporting Lisbona in prestito dall’Inter, ha rivelato che è Zinedine Zidane la sua prima grande ispirazione

INTERVISTA – Queste le parole di Joao Mario, centrocampista dello Sporting Lisbona in prestito dall’Inter, ha parlato ai microfoni del podcast del club portoghese, DNA da Leone. «Maradona senza dubbio è stata una grande perdita per il calcio. Mi dispiace di non averlo visto con più attenzione come vedo oggi grandi figure. Zinedine Zidane è fantastico ed è senza dubbio la mia prima grande ispirazione nel calcio, anche per la sua posizione».