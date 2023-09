Joao Mario, lo Sporting CP insiste: causa ancora aperta con l’Inter

Tra Inter e Sporting CP (Sporting Lisbona) pende ancora una battaglia legale in merito al trasferimento nel 2016 del centrocampista Joao Mario

ANCORA IN ATTO − Nel 2016 Joao Mario si trasferì dallo Sporting Lisbona all’Inter per circa 45 milioni di euro. Tra i due club ci sarebbe stata anche la firma di una clausola (sostiene il club lusitano). Questa prevedeva un conguaglio da 30 milioni da parte dei nerazzurri allo stesso Sporting CP in caso di trasferimento del centrocampista in un’altra squadra portoghese. Ma nel luglio 2021, l’Inter si liberò del giocatore attraverso la rescissione consensuale del contratto. Tant’è che lo stesso Joao Mario pochi giorni dopo passò al Benfica, squadra in cui milita attualmente. Secondo lo Sporting, l’Inter avrebbe violato l’accordo. I lusitani, a tal proposito, hanno denunciato il club milanese prima presso la Corte 4 del Tribunale del lavoro di Lisbona e poi a ottobre 2022 alla FIFA. Nelle scorse ore, la battaglia legale è ritornata nuovamente alla ribalta, dopo che lo stesso Sporting CP ha pubblicato i conti ufficiali per la stagione 2022/23. Tra le voci, spunta quella legata all’Inter e al mancato versamento dei 30 milioni.