Joao Mario spiega: «Benfica? Opzione ideale per continuare la carriera»

Joao Mario più di un mese fa ha rescisso il suo contratto con l’Inter per unirsi al Benfica, dove sta andando anche Lazaro (vedi articolo). Il centrocampista ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del club portoghese, nella quale spiega il motivo della sua scelta. Di seguito le dichiarazioni dell’ex nerazzurro

GRANDEZZA – Joao Mario, dopo anni di prestiti in giro per l’Europa, ha risolto il suo contratto con l’Inter per unirsi al Benfica, non senza polemiche (vedi articolo). L’ex nerazzurro spiega la sua scelta: «Ho avuto altre squadre che sono venute da me, anche da campionati più competitivi ma ho guardato alla grandezza del Benfica e ho pensato che fosse l’opzione ideale per continuare la mia carriera. Pur essendo stata una scelta difficile, sono sicuro che fosse quella giusta».

Fonte: slbenfica.pt