Joao Mario serve l’assist dell’1-1: Lokomotiv Mosca, pari contro l’Ufa

Joao Mario mette la sua firma nel pareggio interno della Lokomotiv Mosca contro l’Ufa. Il centrocampista in prestito dall’Inter ha regalato a Farfan l’assist del definitivo 1-1

DECISIVO – Joao Mario decisivo per il punto raccolto dalla Lokomotiv Mosca contro l’Ufa. Il portoghese, al minuto 81, ha messo in area un bel crosso di sinistro che è stato sfruttato da Jefferson Farfan per il gol del pareggio. La formazione russa fa così un passo avanti verso l’obiettivo Champions League, consolidando il secondo posto. Mancano due giornate al termine della Russian Premier League. Rimane comunque difficile, a prescindere dal raggiungimento di tale obiettivo, che il club russo riscatti Joao Mario dall’Inter per i diciotto milioni pattuiti ad agosto scorso.