Joao Mario senza l’ultima nella festa dello Sporting. Ora acquisto dall’Inter?

Joao Mario ha chiuso in panchina la sua trionfale stagione con lo Sporting, che ha vinto la Liga NOS a diciannove anni dall’ultima volta. Il centrocampista non ha giocato nell’ultima giornata: 5-1 contro il Maritimo.

ULTIMA PASSERELLA – Lo Sporting CP ha chiuso la Liga NOS battendo 5-0 il Maritimo. Joao Mario, in prestito dall’Inter, ha guardato dalla panchina: non ha giocato nemmeno un minuto nella partita che si è appena conclusa all’Estadio José Alvalade. In gol Pedro Gonçalves al 7′, 20′ e 62′ per la tripletta, poi autogol di Antreas Karo al 21′ e rete di Gonzalo Plata al 75′. Un italiano, Stefano Beltrame, ha firmato il punto della bandiera per gli ospiti all’89’. Joao Mario chiude con ventotto presenze e due gol in Liga NOS, vinta dominando il campionato. Poi sei presenze nelle due coppe nazionali (tre a torneo). È in prestito senza opzione per il riscatto dall’Inter, adesso bisognerà capire se lo Sporting vorrà prenderlo a titolo definitivo.