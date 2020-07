Joao Mario, partenza in panchina in Lokomotiv Mosca-Sochi:...

Joao Mario, partenza in panchina in Lokomotiv Mosca-Sochi: solo riposo?

Dopo aver giocato per novanta minuti come trequartista nella sfida pareggiata 1-1 contro il Krylya Sovietov, Joao Mario – centrocampista portoghese in prestito dall’Inter – partirà dalla panchina nella sfida in programma alle 19.30 Lokomotiv Mosca-Sochi.

