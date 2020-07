Joao Mario non convocato per l’ultima della Lokomotiv:...

Joao Mario non convocato per l’ultima della Lokomotiv: no riscatto?

Questa sera si gioca l’ultima giornata del campionato russo: la Lokomotiv Mosca, impegnata contro l’Ural, non ha neanche convocato Joao Mario. Per il centrocampista portoghese è sempre più probabile dunque un ritorno all’Inter.

FUTURO IN BILICO – Sembrano ormai separarsi le strate di Joao Mario e della Lokomotiv Mosca. Il centrocampista arrivato in prestito lo scorso anno dall’Inter, infatti, non figura nemmeno tra i convocati della sfida tra i moscoviti e l’Ural, valevole per l’ultima giornata del campionato russo. Un chiaro segnale di come il futuro del giocatore sia ormai in bilico e difficilmente arriverà il riscatto dal prestito, specialmente alla cifra di 18 milioni di euro fissata al momento del trasferimento.