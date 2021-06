Joao Mario, l’Inter tratta ancora con lo Sporting Lisbona per ricavare una plusvalenza. Secondo “TuttoSport”, inoltre, Nainggolan sarebbe più vicino al Cagliari.

SU JOAO MARIO – Inter e Sporting Lisbona non hanno ancora trovato l’accordo definitivo per la cessione a titolo definitivo di Joao Mario. I campioni d’Italia chiedono 7-8 milioni, così da poter ricavare una, seppur minima, plusvalenza. I portoghesi invece avrebbero offerto solamente 5 milioni, che per l’Inter invece significherebbe minusvalenza.

NAINGGOLAN VICINO – A proposito di cessioni, Radja Nainggolan ora è finalmente vicino al Cagliari. Trovata l’intesa con il club rossoblù, il calciatore sta limando gli ultimi dettagli per la cessione definitiva con l’Inter.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna

