Joao Mario in campo 90′. Solo pareggio per la Lokomotiv Mosca nel derby

Joao Mario era uno dei protagonisti questa sera nel derby tra Spartak Mosca e Lokomotiv Mosca. Il portoghese di proprietà dell’Inter è stato schierato da trequartista puro (qui i dettagli) nel 4-2-3-1 dei suoi. Di seguito i dettagli e il risultato finale della partita

SOLO PAREGGIO – La Lokomotiv Mosca è nettamente avanti in classifica rispetto allo Spartak, ma la partita è stata decisamente equilibrata. I padroni di casa, infatti, sono passati in vantaggio al 38esimo con gol di Ponce. Dura poco, però, la gioia dei settimi in classifica: Miranchuk pareggia su rigore. Non cambierà più il risultato: finisce 1-1. Joao Mario, schierato da trequartista e non da esterno, è rimasto in campo per tutta la partita.