Joao Mario esce, lo Sporting segna e vince. Fuga su Braga e Porto

Joao Mario Sporting

Joao Mario stasera ha giocato ancora una volta titolare in Tondela-Sporting, partita del campionato portoghese. Il centrocampista in prestito dall’Inter è stato sostituito e qualche minuto dopo i biancoverdi hanno trovato il gol vittoria.

BASTA UN GOL – Il classe 2002 Tiago Tomas dà allo Sporting CP altri tre punti fondamentali per proseguire la corsa in Liga NOS. Con Joao Mario titolare i biancoverdi giocano contro il Tondela, squadra di metà classifica. Partita complicata, tanto che si decide nel finale. All’81’ il giovane attaccante trova lo spazio per battere Pedro Trigueira, un gol fondamentale. Joao Mario era già in panchina, sostituito otto minuti prima da Matheus Reis. Il centrocampista, in prestito dall’Inter e con voci di riscatto in settimana (vedi articolo), è alla venticinquesima presenza in stagione, con due gol. Lo Sporting CP ha dodici punti di vantaggio sul Braga secondo e tredici sul Porto, che devono ancora giocare. A pari punti con chi ha appena buttato fuori la Juventus dalla Champions League c’è anche il Benfica, ma ha già giocato in questo turno. Con ancora undici giornate da disputare la squadra di Lisbona si avvicina a un titolo che manca dal 2001-2002.