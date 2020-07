Joao Mario esce al 69′ nella vittoria del derby contro il CSKA Mosca

Joao Mario gioca oltre un’ora di gioco nel derby tra Lokomotiv Mosca e CSKA Mosca. I Ferrovieri vincono ugualmente il derby, consolidando il secondo posto in classifica che vale la qualificazione in Champions League.

POSITIVO – Prestazione positiva per Joao Mario, che inizia il derby tra Lokomotiv Mosca e CSKA Mosca nell’insolita posizione di esterno di sinistra. Il portoghese, di proprietà dell’Inter, esce al 69′ e lascia il posto a Jefferson Farfan. Un cambio non fortunato per i padroni di casa, che erano in vantaggio dal 33′ grazie al rigore trasformato da Aleksey Miranchuk. Al 71′, due minuti dopo l’uscita di Joao Mario, pareggia i conti Nikola Vlasic. Servirà ancora un rigore (al 91′), calciato di nuovo da Miranchuk, per la vittoria della Lokomotiv Mosca. Joao Mario colleziona così la presenza numero 18 nel Premier League russa. La Lokomotiv Mosca mantiene invece saldo il secondo posto, in attesa della gara tra Krasnodar (a -5) e Dinamo Mosca. A una partita dal termine della stagione, i Ferrovieri tengono un piede già dentro alla Champions League 2020/21. Joao Mario, ancora in prestito dall’Inter, con quale maglia disputerà la massima competizione europea nella prossima stagione? Il verdetto arriverà mercoledì prossimo, in seguito alla trasferta della Lokomotiv contro l’Ural (undicesimo in classifica).