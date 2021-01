Joao Mario e lo Sporting CP vincono il primo trofeo della stagione

Condividi questo articolo

Joao Mario vince la Coppa di Lega portoghese con lo Sporting. È il primo trofeo stagionale per l’ex Inter, in campo nella finale.

PROTAGONISTA – Joao Mario vince il terzo trofeo della sua carriera con lo Sporting, il primo di questa stagione. Nella finale della Coppa di Lega portoghese, i Leões superano di misura il Braga, grazie alla rete di Pedro Porro in chiusura di primo tempo. Joao Mario parte titolare nella posizione di interno di centrocampo, e rimane in campo fino al 68′. Per lo Sporting si tratta della terza vittoria in questa competizione, mentre è solo la prima per l’ex Inter. Ecco tutta la sua gioia a fine gara: