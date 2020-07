Joao Mario di nuovo titolare nel derby contro il CSKA: cambio ruolo

Alle 19.30 la Lokomotiv Mosca scenderà in campo per il derby contro il CSKA. Dopo l’ultima sfida pareggiata per 1-1 contro l’Ufa, in cui ha servito anche l’assist per la rete dei suoi (vedi articolo), Joao Mario sarà nuovamente in campo da titolare ma con un cambio di ruolo.

TITOLARE – Joao Mario ancora titolare. Il centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter sarà regolarmente in campo dal primo minuto contro il CSKA Mosca, la terza volta di fila dopo la scorse contro Spartak Mosca e Ufa, sfida in cui ha anche fornito l’assist per il gol del pareggio. Rispetto alla scorsa partita, in cui ha giocato come trequartista, il portoghese questa sera agirà sempre nel tridente alle spalle dell’unica punta Éder, ma sulla sinistra.