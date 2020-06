Joao Mario decisivo: serve l’assist per il pareggio della Lokomotiv Mosca

Joao Mario continua a regalare prestazioni estremamente positive con la maglia della Lokomotiv Mosca. Il portoghese ha giocato per intero la sfida contro il Samara, fanalino di coda della Prem’er-Liga. Suo l’assist, al 95′, per il gol che vale il pareggio all’ultimo secondo.

DECISIVO – Joao Mario ancora una volta decisivo per la Lokomotiv Mosca. Nella sfida contro il Samara, ultimo nel campionato russo, l’ex Inter serve l’assist ad Aleksey Miranchuk per il gol dell’1-1. Un gol arrivato solo al 95′, dopo ottanta minuti in svantaggio: lo 0-1 porta la firma di Radonjic. Un pareggio deludente per i Ferrovieri: il distacco dalla capolista Zenit ammonta a 8 punti, con 5 giornate ancora da giocare. Joao Mario e compagni dovrebbero anzi guardarsi dal Krasnodar, terzo a soli 4 punti di distanza, e con due gare da recuperare. Il portoghese ex Inter sforna il quarto assist della sua stagione in Russia, dove ha trovato la via del gol solo in un’occasione. Tuttavia sono numeri che non rendono pienamente merito alle prestazioni di Joao Mario, che ad ottobre venne nominato MVP della squadra. L’Inter rimane alla finestra, sperando che la Lokomotiv Mosca decida di esercitare il riscatto. In questo modo i nerazzurri si libererebbero di un esubero, e metterebbero a segno un’importante plusvalenza.