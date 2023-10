Joao Mario, caso senza pace. Lo Sporting CP chiede i danni all’Inter – TS

Stamattina Tuttosport ha riportato un’analisi in merito alla situazione di Joao Mario, con le relative note dello Sporting CP ai danni dell’Inter, dopo il trasferimento del calciatore al Benfica.

IL CASO – Alla presentazione del bilancio dell’Inter dello scorso 30 giugno, si legge un’altra nota firmata Sporting CP: «In data 10 agosto 2022, Inter ha ricevuto una richiesta di risarcimento in relazione al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joao Mario al Benfica per mancata attivazione della clausola di prelazione a favore dello Sporting CP nel caso di trasferimento del calciatore verso una qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese. In data 10 luglio 2023 la Fifa ha rigettato integralmente il ricorso dello Sporting CP». La base della vicenda è datata agosto 2016, quando le due società, dopo un Europeo eccellente di Joao Mario e il trasferimento all’Inter inserirono una clausola, cioè quella del pagamento di 30 milioni di euro da parte dei nerazzurri allo Sporting CP, qualora Joao Mario fosse stato ceduto ad un altro club portoghese. Nel 2021 le due società interessate trattano per il ritorno del portoghese in via definitiva, dopo avervi trascorso un anno in prestito. Alla fine la trattativa non va in porto e Joao Mario decide di rescindere il suo contratto. Il giorno successivo all’addio all’Inter, il portoghese firma col Benfica. Lo Sporting CP si rivolge così alla Corte 4 del Tribunale del lavoro di Lisbona e poi a successivamente alla Fifa, senza alcun risultato positivo. Seguirà, dunque, quello che si spera essere l’ultimo capitolo della vicenda.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna