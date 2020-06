Joao Mario ancora titolare con la Lokomotiv Mosca: Inter alla finestra

Joao Mario ancora titolare con la Lokomotiv Mosca. Il centrocampista in prestito dall’Inter è in campo contro il Samara, fanalino di coda della Russian Premier League

PRESENZA FISSA – Joao Mario titolare con l’obiettivo di centrare punti Champions League. La Lokomotiv Mosca, seconda nel campionato russo alle spalle dello Zenit San Pietroburgo, punta sempre sull’ex Inter. Il riscatto a diciotto milioni di euro resta in forte dubbio, intanto però i nerazzurri sperano che il portoghese si metta in luce in questo finale di stagione. Di seguito l’undici della formazione russa contro il Samara ultimo in classifica.