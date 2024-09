Joao Mario, altro addio per l’ex Inter: «Un privilegio. Nessun rimpianto!»

Joao Mario, ex centrocampista dell’Inter, ha lasciato il Benfica nell’ultima finestra estiva di calciomercato per trasferirsi al Besiktas. Il portoghese ha rivolto parole d’affetto nei confronti della sua ex squadra.

IL TRASFERIMENTO – Joao Mario, ex Inter, è passato dal Benfica al Besiktas nella finestra estiva di calciomercato. Il portoghese è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto, a testimonianza della volontà del club turco di puntare con convinzione su di lui per il futuro. Il centrocampista ha trascorso degli anni positivi, nella squadra lusitana, con 94 partite condite da 23 gol e 14 assist. Dal punto di vista dei trofei conquistati, il classe 1993 ha vinto un campionato portoghese nel 2022-2023 e una Supercoppa nel 2024.

Joao Mario saluta il Benfica: l’affetto e il legame con i portoghesi!

IL SALUTO – Joao Mario si è così congedato dal Benfica attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram: «Si conclude una delle fasi più belle della mia vita. Abbiamo seguito strade diverse, senza rimpianti, ma sempre con la certezza che fosse un privilegio. Grazie Benfica. A tutti, nessuno escluso». Il portoghese ha voluto dimostrare all’ambiente del club lusitano il valore che attribuisce all’esperienza trascorsa negli Encarnados. L’obiettivo del classe 1993, ora concentrato sul futuro, è quello di dimostrare al club turco di aver fatto la scelta giusta nel puntare sul suo profilo per le prossime stagioni.