Joao Mario, 95′ con la Lokomotiv Mosca: 3 punti per la corsa Champions

Joao Mario sostituito solo nel finale della partita tra Lokomotiv Mosca e Orenburg. 1-0 e tre punti d’oro per la formazione russa, in lotta per l’accesso diretto in Champions League con il Krasnodar

IN CAMPO – Joao Mario titolare e sostituito solo nel finale di Lokomotiv Mosca-Orenburg. Il centrocampista portoghese ha lasciato il campo al 95′, praticamente al fischio finale, dopo l’errore dal dischetto di Eder. Decisiva la rete di Aleksey Miranchuk al 38′, che è valso i tre punti e quindi tre punti di vantaggio sul Krasnodar. Da segnalare che però che la Lokomotiv Mosca ha una partita in più. Nella Russian Premier League, le prime due posizioni valgono l’accesso diretto alla Champions League. Il terzo posto, invece, solo i preliminari. Il distacco dalla quarta, cioè il Rostov, è di sei punti. Difficile dire se un’eventuale accesso diretto alla massima competizione europea possa favorire il riscatto di Joao Mario dall’Inter, che resta comunque lontano.