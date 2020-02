Joao Mario, 90 minuti in campo nel pareggio tra Zenit e Lokomotiv Mosca

Presenza da titolare per tutti i 90 minuto per Joao Mario, centrocampista dell’Inter in prestito con diritto di riscatto al Lokomotiv Mosca, nel big match pareggiato 0-0 in trasferta contro lo Zenit San Pietroburgo.

RISERVA – Novanta minuti (più recupero) in campo per Joao Mario nel big match tra la sua Lokomotiv Mosca e lo Zenit San Pietroburgo capolista del campionato russo. Il tecnico Semin ha schierato il portoghese in prestito dall’Inter sulla fascia sinistra nel suo 4-1-4-1, in una sfida sicuramente difficile per il club capitolino. Grazie al risultato di 0-0 maturato oggi, i moscoviti si sono portati a 35 punti, mantenendo saldo il quinto posto a parimerito con Krasnodar (con una partita in meno), e CSKA Mosca e FC Rostov che occupano rispettivamente dal secondo al quarto posto in classifica con lo stesso punteggio.