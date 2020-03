Joao Mario, 73′ in Rostov-Lokomotiv Mosca 1-3: Inter vigile per il riscatto

Joao Mario è sceso in campo quest’oggi con la maglia del Lokomotiv Mosca. Il portoghese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, ha disputato 73′ nella trasferta vittoriosa in casa del Rostov

VERSO LA CONFERMA? – Joao Mario punto fermo della Lokomotiv Mosca. Il portoghese, sempre titolare della formazione russa anche alla ripresa dopo la lunga pausa invernale in Russian Premier League, è rimasto in campo fino al 73′ contro il Rostov. Il centrocampista è uscito sul punteggio di 1-3, punteggio rimasto poi invariato fino a fine partita. Con questo risultato, la Lokomotiv Mosca di Joao Mario ha staccato di tre punti proprio i rivali odierni agganciando il secondo posto del Krasnodar a quota 41. Lontana la vetta, occupata dallo Zenit San Pietroburgo con ben 50 punti in classifica. E chissà che una qualificazione alla prossima Champions League non possa favorire l’esercizio dell’opzione di riscatto del giocatore dall’Inter. In Russia le prime due classificate accedono alla massima competizione europea, la terza fa i preliminari. La società nerazzurra rimane alla finestra, fiduciosa di incassare i circa diciotto milioni previsti per la cessione definitiva del portoghese entro il 30 giugno. L’Inter riuscirà a fare cassa per intero o il club russo chiederà uno sconto?