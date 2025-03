Jimenez torna sulla Supercoppa: «Sapevo che il Milan avrebbe battuto l’Inter»

Alex Jimenez si è pronunciato nuovamente sulla finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan contro l’Inter con il punteggio di 3-2. Lo spagnolo ha affermato di aver avuto sensazioni positive sull’incontro anche nel momento dello svantaggio.

IL RAGIONAMENTO – Alex Jimenez ha parlato alle frequenze ufficiali del Milan della Supercoppa vinta a gennaio grazie alla vittoria in rimonta sull’Inter per 3-2. Il calciatore spagnolo ha sottolineato le sensazioni che lo hanno accompagnato nel corso dell’incontro: «Alla fine del primo tempo eravamo sullo 0-0, ma un mio passaggio sbagliato ha causato il gol degli avversari. Poi nella ripresa abbiamo concesso il secondo. Al momento della mia sostituzione, mi sono messo in panchina a fare il tifo perché volevo a tutti i costi la vittoria. Quando abbiamo fatto la prima rete avevo la sensazione che quella partita l’avremmo vinta noi. Poi ci sono stati il secondo e il terzo e lì sono scoppiato di gioia. Abbraccio a Leao? Perché Rafa aveva cambiato la partita».

Jimenez ricorda Milan-Inter, ma i nerazzurri vogliono la rivincita

LO SCENARIO – L’Inter ritroverà il Milan in semifinale di Coppa Italia. Le due sfide di andata e ritorno del penultimo turno della competizione italiana saranno rispettivamente la quarta e la quinta in stagione tra le due squadre meneghine. Finora i nerazzurri hanno avuto poco sfortuna nei confronti con i cugini, in particolare in occasione della finale di Supercoppa e del pareggio nell’ultimo derby di Campionato per 1-1. Le occasioni prodotte, ma non concretizzate, gridano ancora vendetta. L’Inter ha tutta la volontà di cambiare la storia dei duelli milanesi della stagione 2024-2025.