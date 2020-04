Jimenez: “Bielsa voleva che lasciassi l’Inter. Fui vicino alla Juventus”

Luis Jimenez, intervistato da AS Chile, ha raccontato dei retroscena legati al suo periodo in maglia nerazzurra. L’allora tecnico della nazionale cilena Marcelo Bielsa, gli consigliò di lasciare l’Inter e Milano. Il cileno, inoltre, svela di essere stato vicino alla Juventus.

RETROSCENA – Luis Jimenez svela alcuni retroscena relativi al suo periodo di permanenza all’Inter: «Lui (Marcelo Bielsa, ndr) arriva e dice che crede che io non avrei giocato nell’Inter. Voleva che io andassi via, a prescindere dalla squadra, perché avrei potuto giocare tutte le settimane. Come lo ha detto a me l’ha detto a tutti i compagni che erano possibili convocati. A me non sembrava: volevo giocarmi tutte le opportunità, a partire dal precampionato. Ovviamente volevo provare e vedere dove sarei arrivato, prima di decidere. Non considerato da Bielsa per questo? No, credo che tutte le decisioni che ha preso siano state in base al rendimento dei giocatori. Nella mia posizione ne ha preferito altri e questo lo rispetto. Non ricordo l’anno, ma sono stato vicino alla Juventus quando erano scesi in Serie B. C’era l’opportunità, ma nessuno ha parlato con me: lo hanno fatto con il mio agente. È stata una cosa molto semplice, io non sono venuto a saperlo, però sarebbe stato bello. La Juventus è sempre la Juventus, a prescindere dalla categoria in cui gioca».

SPECIALE – Jimenez racconta, infine, del suo rapporto con Josè Mourinho e quello con Zlatan Ibrahimovic: «Ero uno dei più giovani insieme a Balotelli. Lui è sempre stato un tipo speciale. Dallo staff sentivo un affetto speciale. Mourinho mi ha sostenuto quando mi sono infortunato. Mancini o Mourinho? Sono entrambi grandi allenatori. Un aneddoto su Mourinho? Mi mandava sempre messaggi per capire se eri uscito o meno. Era un allenatore che ti trattava bene, come professionsita. Ibrahimovic? È un compagno di squadra complicato. Io ho un bel ricordo del mio periodo all’Inter».