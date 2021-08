Jeda: «Zapata ideale per l’Inter, ma non sicuro che lo prenda. C’è Dzeko»

Per Jeda è Dzeko, anche più di Zapata, il possibile nome per l’Inter se alla fine Lukaku dovesse andare davvero al Chelsea. L’ex attaccante ne ha parlato nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

CON CHI RIMPIAZZARLO? – Per Jeda la situazione causata da Suning è molto difficile: «Il discorso dell’Inter viene da lontano. Si sapeva, dopo la grande crisi della famiglia Zhang. Mi dispiace per l’Inter, ma Romelu Lukaku purtroppo è stato costretto a prendere una decisione che, se toccasse solo a lui, non sono sicuro che farebbe. Anche prendere centoventi-centotrenta milioni per l’Inter non è cosa da poco: non ci rinuncia. Edin Dzeko? Il fatto che l’Inter non pagherebbe il cartellino è già tanto. dovrebbe accontentarlo sull’ingaggio, che è alto, ma l’Inter potrebbe trovare un accordo allungando il contratto a meno soldi. Vedendo la situazione dell’Inter non sono sicuro che riesca a prendere Duvan Zapata, che è il preferito di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta non svende il giocatore, ci sono delle cose che complicano. Zapata per me sarebbe l’ideale».