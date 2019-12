Jeda: “Vidal? Cosa spudorata, dica di voler andare all’Inter! Nainggolan…”

Condividi questo articolo

Jeda è ospite di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia e ha parlato del possibile arrivo di Vidal all’Inter. L’attaccante brasiliano, che ora gioca in Promozione al Muggiò, ritiene che il cileno dovrebbe esprimersi pubblicamente sul suo trasferimento. Un commento anche su Nainggolan, suo compagno a Cagliari nel 2010.

PIANO DI USCITA – È notizia di ieri sera che Arturo Vidal ha denunciato il Barcellona (vedi articolo). Jeda non ha dubbi che stia forzando il trasferimento: «La cosa è talmente spudorata così. Vidal non può dire queste robe qua, perché per il Barcellona sinceramente due milioni di euro sono noccioline. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, la cosa più onesta che deve fare è dire che vuole andare all’Inter. Fare una cosa del genere con un club come il Barcellona non mi sembra onesto. Radja Nainggolan? È chiaro che già dall’inizio, con tutto quello che ha comportato, Antonio Conte è stato chiaro su di lui. Non rientrava nei programmi della società, l’ha portato Luciano Spalletti e non ha reso. Per l’investimento che ha fatto la resa di Nainggolan è stata praticamente nulla».

IL FUTURO – Jeda parla anche di Dejan Kulusevski per l’Inter: «Ho commentato qualche partita sua e posso assicurare che è un talento assoluto. Ha una progressione con la palla incredibile, e soprattutto ha grande personalità. Lui si prende la responsabilità senza paura, è un giocatore che sposta gli equilibri. Credo che il Parma, al di là di Gervinho, abbia in lui un giocatore che fa la differenza».