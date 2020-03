Jeda: “Steven Zhang? Uscita pesante ma merita rispetto. Juventus-Inter…”

Jeda, ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha commentato l’uscita di Steven Zhang nei confronti di Dal Pino. L’ex attaccante di varie squadre di Serie A, fra cui Cagliari e Lecce, ha anche indicato un possibile primo marcatore per Juventus-Inter di domenica.

LO SFOGO – Jeda commenta le parole di Steven Zhang su Paolo Dal Pino: «Sono d’accordo sul fatto che sicuramente è andato giù pesante, senza pensare a quello che doveva dire da presidente. Magari, nel momento in cui ti chiedono una cosa del genere, vai senza pensare a quello che può essere un insulto a una persona. D’altro canto uno non può pensare di decidere per tutti una cosa (Dal Pino sul rinvio della Serie A inclusa Juventus-Inter, ndr): tu devi sentire il parere, vedere le condizioni e capire dove si può rinviare. Hanno rinviato queste partite senza pensare a nulla, sulle porte chiuse non è cambiato nulla da una settimana all’altra. Su queste cose va sentito il parere di tutti, non è che una mattina uno decide e dopo due-tre giorni si cambia tutto. Bisogna tenere conto della salute, prima di tutto, ma anche delle altre cose. L’uscita di Steven Zhang è quella che è, ma lui merita rispetto».

DERBY D’ITALIA – Jeda si sposta su Juventus-Inter: «Io vado su Romelu Lukaku primo marcatore. Christian Eriksen? Io credo che non giocherà dall’inizio, perché Antonio Conte è uno che non esce dai binari. Lui vede Eriksen non ancora al top della condizione per cercare di reggere i ritmi della sua squadra. Entrando dopo può fare la differenza meglio, secondo me partirà dalla panchina. L’Inter è quella che rischia di più, anche perché chi sta davanti può gestire. L’Inter non se lo può permettere, deve vincere per cercare di agganciare le due davanti. Non deve staccarsi troppo, altrimenti diventa dura».