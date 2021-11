Jeda: «Spalletti? Un po’ ha punzecchiato l’Inter. Per il Napoli sarà difficile»

Spalletti oggi tornerà al Meazza per la prima volta da ex in Inter-Napoli (ore 18). L’ex attaccante Jeda, nel corso di Calcio Weekend su Sportitalia, vede una partita difficile per il tecnico toscano.

RITORNO AMARO? – Jeda commenta le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia (vedi articolo): «Diciamo che lui punzecchia un po’ l’Inter. In parte sono d’accordo con lui, poi tornare indietro su certe situazioni no. Doveva fare il suo, poi è vero che ad Antonio Conte hanno comprato i giocatori e speso i soldi. Questa è comunque un’abilità, perché Conte prima si assicura che gli prendano i giocatori e poi ci va. Se l’Inter non vince io vedo un pareggio, però per il Napoli è difficile perché vedo i nerazzurri molto carichi».