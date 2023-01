Jeda: «Skriniar? Possibile problema andando avanti sino a fine stagione»

Ore decisive per capire se Skriniar andrà al PSG subito o a fine stagione, visti anche gli ultimi sviluppi di serata (vedi articolo). L’ex attaccante Jeda, a Sportitalia, come consiglio per l’Inter dà quello di venderlo entro domani.

VENDERE SUBITO! – Jeda prova a trovare la soluzione migliore per l’Inter su Milan Skriniar: «L’unica cosa è che bisogna cercare di analizzare la situazione. Sapendo che dall’altra parte ti danno più soldi, piuttosto che arrivare a una situazione come questa, meglio venderlo. Il valore cala sempre di più, non puoi prendere più soldi. Lo sbaglio dell’Inter è stato che, in contemporanea, lui non rinnovava il contratto: si sapeva che poteva andare via a zero, come sta succedendo adesso. Andare fino a fine campionato potrebbe diventare un problema per l’Inter, perché non so quanto la gente sarà paziente con Skriniar».