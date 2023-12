Jeda sicuro: «Punto tutto sull’Inter! Non me ne vogliano i tifosi ma…»

Jeda vede l’Inter di Inzaghi non solo favorita per lo Scudetto ma anche per la Champions League. L’ex attaccante brasiliano e attuale allenatore del Lecco Under-17, in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, sottolinea l’ottimo lavoro nerazzurro finora

VINCERE SENZA GIOCO – Lotta al vertice avvincente per Jeda, che guarda più alla concretezza che allo spettacolo: «Per stare in scia all’Inter, secondo me, la Juventus adesso ha bisogno di vincere, che non passa dal bel gioco ma dai punti. L’Inter è una squadra che, in questo momento, sta dimostrando di essere assolutamente la migliore rispetto a tutte le altre in campionato. Non le si può stare in scia facilmente. L’Inter è una squadra forte e lo sta dimostrando. La Juventus ha bisogno di qualche nuovo innesto in rosa a gennaio. Soprattutto in difesa e a centrocampo servirebbe qualche rinforzo in più dal mercato. In attacco, invece, è ben coperta e sta bene».

Jeda sulla lotta Scudetto Inter-Juventus

ALLEGRI VS. INZAGHI – Nel dare i voti agli allenatori Jeda mantiene la differenza di appena un punto rispetto ai due che separano le squadre in classifica: «A Massimiliano Allegri do 7.5 e a Simone Inzaghi 8.5 finora, senza voler esagerare. Per Allegri c’è una differenza rispetto agli ultimi anni, ovvero l’arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino come dirigente. E si nota. Quando c’era Beppe Marotta alla Juventus le cose andavano. E per questo adesso funzionano anche all’Inter. Non è scontato che, avendo una squadra forte, poi vada tutto bene. E non è semplice giocando in più competizioni. Per questo all’Inter il merito nei cambi e nelle scelte è tutta di Inzaghi».

INTER VINCITUTTO – Infine, a Jeda viene chiesto chi vincerà lo Scudetto in Serie A a fine stagione e non solo: «In questo momento – secondo me – io punterei tutto, tutto sull’Inter! Ma non perché è davanti. Perché ha dimostrato proprio come squadra. Prendo come esempio l’ultima partita contro l’Udinese, che ha messo in difficoltà tante squadre in questa stagione. Anche grandi. Ma l’Inter ha vinto senza problemi e ha giocato una partita perfetta. Davvero. Non me ne vogliano i tifosi dell’Inter ma guardando adesso il Manchester City, che è un po’ lo spauracchio dopo l’ultima finale, io stavolta per la Champions League vedo avanti la squadra nerazzurra…».