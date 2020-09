Jeda: “Pinamonti-Inter? C’è una cosa migliore per dimostrare il suo valore”

Jeda

Pinamonti è vicino a tornare all’Inter, come rivelato (a metà) in giornata dal suo agente Raiola (vedi articolo). Jeda, ex attaccante fra le altre di Cagliari e Vicenza, nel corso di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia ha commentato come potrebbe essere utilizzato l’attaccante classe ’99.

QUARTA PUNTA? – Andrea Pinamonti potrebbe diventare la quarta scelta per l’attacco dell’Inter. Secondo Jeda, però, al giocatore attualmente al Genoa serve una maglia da titolare: «Per essere il futuro, anche della Nazionale, devi giocare. Se non giochi poi diventa anche difficile, per un commissario tecnico, cercare di dire di scommettere su di te. La cosa migliore per dimostrare che è di valore è giocare, però l’Inter non credo che farebbe un brutto affare a tenerlo. Rischio di fare molta panchina con Antonio Conte? Potrebbe anche succedere questo».