Jeda: «Nandez ha il ritmo di cui l’Inter ha bisogno. Lukaku trascina»

Nandez può trasferirsi a breve all’Inter, contando anche sui buoni rapporti col Cagliari. Jeda è stato attaccante dei rossoblù e conosce bene l’ambiente: ospite di Sportitalia ha parlato dell’uruguayano, così come di Lukaku appena rientrato ad Appiano Gentile.

GRANDE RIENTRO – Jeda elogia uno degli ultimi ritorni all’Inter: «Romelu Lukaku credo che sia uno dei pochi stranieri che, appena arrivati in Italia, già parlava italiano. Si candida per essere confermato come uno dei grandi leader di questa squadra. È stato un trascinatore, diventa un giocatore anche a livello umano e di spogliatoio su cui l’allenatore ci può contare».

VOLTO NUOVO? – Jeda poi si sposta su Nahitan Nandez: «Tatticamente è un giocatore che può fare l’ala, l’esterno. Lo fa spesso in Uruguay, l’ha fatto anche nel Cagliari con Leonardo Semplici. È chiaro che poi ci sono tantissimi centrocampisti, ma ci saranno anche uscite come Matias Vecino e Arturo Vidal. Nandez sicuramente è un altro giocatore, con un altro ritmo di cui l’Inter ha bisogno. Simone Inzaghi è intelligente, saprà come valorizzarlo. Credo che la trattativa andrà in porto, fra Inter e Cagliari c’è grande coinvolgimento a livello di mercato».