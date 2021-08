Jeda: «Nandez può fare la differenza all’Inter. Hakimi? Imparagonabile»

Nandez fra qualche giorno potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Jeda, ospite di Sportitalia, ritiene però che non lo si possa paragonare con Hakimi.

SOSTITUTO A METÀ – Jeda dice la sua sull’operazione: «Partiamo da un presupposto, che secondo me Nahitan Nandez è l’uomo mercato del Cagliari e sicuramente non rimarrà. Questo anche per i discorsi del presidente, ma anche l’allenatore è abbastanza rassegnato che Nandez vada in un club importante. È un giocatore che ambisce a un contratto importante, il Cagliari non può fare follie e preferisce cederlo. L’Inter è convinta di prenderlo, ma qualsiasi giocatore prende non può andare a fare lo stesso lavoro che faceva Achraf Hakimi. È un giocatore imparagonabile, che faceva l’attaccante aggiunto e difendeva. Ha fatto, assieme a Romelu Lukaku, la fortuna dell’Inter quest’anno: è imparagonabile. Nandez è un buon profilo, perché può fare sia l’esterno sia la mezzala. Credo che Simone Inzaghi sia consapevole di quello che gli può dare Nandez: è più duttile e dinamico dei centrocampisti che ha, come Arturo Vidal che non è più quello di una volta. L’esperienza di Nandez può fare la differenza».