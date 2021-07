Jeda: «Nandez per l’Inter profilo interessante. Ma non per Hakimi»

Jeda ha parlato della possibilità che Nandez arrivi all’Inter, dopo che Marotta ha dato una mezza apertura su una trattativa (lunga) col Cagliari per l’uruguayano (vedi articolo). Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante a Sportitalia.

UTILE MA IN MEZZO – Jeda commenta il possibile nuovo acquisto dell’Inter: «Un giudizio su Nahitan Nandez? Sicuramente per andare a sostituire Achraf Hakimi, anche se è impossibile pensare di trovare un altro Hakimi sul mercato, no. Bisogna uscire da questo binario. Sentendo anche le parole del presidente del Cagliari è un giocatore che partirà, non credo sarà possibile trattenerlo. Un profilo per l’Inter lo è, ma in quella posizione non credo: ha bisogno di altri giocatori. Con Matteo Darmian può fare bene, Nandez non è il giocatore che fa il lavoro di Hakimi. Però per l’Inter può essere un profilo molto interessante».