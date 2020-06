Jeda: “Lautaro Martinez pensi a giocare, non al mercato. Ripresa Inter…”

Jeda consiglia Lautaro Martinez: secondo il brasiliano, che in Serie A ha vestito le maglie di diverse squadre, il Toro dovrebbe concentrarsi sull’Inter e non sulle voci riguardanti il Barcellona. Ospite di “Sportitalia Mercato” ha parlato anche di Tonali e della ripresa della Serie A.

RITORNO DIVERSO – Per Jeda da oggi si vedrà una Serie A cambiata rispetto ai valori di tre mesi fa: «Secondo me tutte le squadre ripartono da zero, a livello di preparazione fisica e a livello mentale. Ci sono una serie di cose che, in questo momento, non mettono una o un’altra in vantaggio. Il problema di Lautaro Martinez è, chiaramente, che essendo un ragazzo giovane con le voci di mercato che lo coinvolgono su una squadra importante c’è l’attenuante. Io credo che lui sia un ragazzo anche rispettoso, che rispetterà l’Inter fino alla fine. Poi se ne parlerà, ma adesso comunque lui rimane il compagno ideale per Romelu Lukaku. Finché rimane lì devi pensare a giocare, senza le voci di mercato. Sandro Tonali? Non ne ha tanto bisogno, però credo che l’Inter sia un pochino in vantaggio. La Juventus però lavora in sordina: se vede che ha bisogno di questo giocatore è probabile che possa fregare l’Inter, se non si sbriga».