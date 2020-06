Jeda: “Lautaro Martinez? Inter non ultimo club! Barcellona, c’è un esempio”

Jeda avvisa Lautaro Martinez di non lasciare l’Inter per il Barcellona senza pensarci troppo. L’ex attaccante, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha utilizzato un recente esempio sul club catalano per dimostrare come lì non sempre gli attaccanti si trovino al meglio.

OPZIONE VALIDA – Jeda è dell’idea che Lautaro Martinez sia il meglio più per l’Inter che per il Barcellona: «Sicuramente è la spalla ideale di Romelu Lukaku. Soprattutto con l’arrivo di Antonio Conte, che ha costruito una squadra perfetta da metà campo in poi: loro due si completavano benissimo. È chiaro che avere una società come il Barcellona che ti vuole, offrendo tutti quei soldi a cui l’Inter non arriverà, diventa una cosa anche improponibile per una squadra come quella nerazzurra. Dopo diventa difficile trovare il sostituto giusto per affiancare Lukaku, ho sentito tantissimi nomi. All’Inter lui ha ancora la possibilità di poter crescere, al Barcellona è uno dei tanti. C’è l’esempio di Antoine Griezmann, arrivato a Barcellona e diventato uno dei tanti. C’è anche questa paura, se Lautaro Martinez ha la possibilita di potersi imporre la scelta non è sbagliata. Ma l’Inter non è l’ultimo club del mondo o una squadretta qualsiasi: è diventata molto potente in questi ultimi anni».