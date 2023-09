Jeda: «Lautaro Martinez emblema dell’Inter! Nei momenti difficili…»

Jeda esalta Lautaro Martinez, capitano e guida primaria della sua Inter. L’ex giocatore brasiliano poi rivela una differenza rispetto all’anno passato

EMBLEMA − Jeda a Tmw Radio sull’inizio dei nerazzurri: «Nei momenti di difficoltà non va più nel panico come negli altri anni. L’Inter ha completato la squadra in estate, Thuram può rendere bene in una squadra come questa. Calhanoglu è fondamentale, ma Lautaro Martinez è l’emblema. La fascia di capitano lo ha fatto crescere come consapevolezza. Sa trascinare la squadra ora».