Jeda: “Juventus, attenta all’Inter! Campionato riaperto ora. Con Dzeko…”

Jeda – attaccante del Muggiò -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, non dà per spacciata l’Inter. Anzi, crede realmente allo scudetto, con sorpasso finale in vetta. Per il futuro consiglia Dzeko

SCUDETTO, POI DZEKO – A differenza di Alfredo Pedullà (vedi dichiarazioni), Jeda crede al tricolore nerazzurro: «Penso che sia un campionato riaperto soprattutto perché la vitoria dell’Inter dopo il pareggio della Juventus, per com’è arrivato, crea una situazione particolare. Le prossime partite di Inter, Juventus e Lazio sono incroci pericolosi. La Juventus deve stare attenta perché nelle ultime cinque giornate non è finita, soprattutto quest’ultima Juventus. L’Inter per cercare di colmare il gap, soprattutto rispetto alla Juventus, deve prendere un altro attaccato di livello ed Edin Dzeko è uno dei papabili perché è forte, nonostante l’età». Dal campo al mercato, Jeda sembra credere molto al progetto nerazzurro.