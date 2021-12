Jeda: «Inzaghi sfrutta risorse Inter senza alibi. E non si lamenta»

Jeda celebra Inzaghi dopo la splendida vittoria dell’Inter sulla Roma (vedi highlights). L’ex attaccante, durante Calcio Weekend su Sportitalia, segnala alcune caratteristiche del tecnico nerazzurro.

AL MEGLIO – Questa l’analisi di Jeda: «Simone Inzaghi sta gestendo molto bene l’organico dell’Inter. Alla fine cosa dà questo? Che se manca uno mette l’altro, questo si vede. Se Lautaro Martinez non gioca, entra un altro e fa bene vuol dire che Inzaghi ha dato continuità al lavoro di Antonio Conte e secondo me sta facendo meglio. Anche l’altro giorno ha giocato Roberto Gagliardini e ha fatto gol. Avere i giocatori e saperli sfruttare è merito di Inzaghi, la società è stata brava. Poi già ai tempi della Lazio non si è mai lamentato, non è mai andato in televisione a lamentarsi e dire che mancava un difensore o altro. Adesso è in una grande società come l’Inter e sfrutta le risorse senza alibi e senza nessuna scusa. Sta facendo molto bene».