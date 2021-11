Jeda: «Inter più indietro di Milan e Napoli ma scontro diretto importante»

Jeda ha parlato della corsa scudetto con l’Inter un po’ dietro rispetto a Milan e Napoli ma con lo scontro diretto fondamentale contro gli azzurri. Una battuta anche sulla Juventus

LOTTA − Per Jeda, campionato ancora molto aperto: «Fino a questo momento mi sembra abbastanza equilibrato, per la prima volta non vedo una squadra nettamente favorita. Inter, Milan e Napoli mi sembrano quelle messe meglio, la prossima sfida tra Inter e Napoli sarà molto importante. I nerazzurri sono un po’ indietro rispetto alle altre due, ma vincendo lo scontro diretto potrebbero rientrare in corsa. Non vedo una squadra già pronta per la volata decisiva, secondo me è un campionato molto aperto, tutte possono rientrare in gioco. Non scarterei neanche la Juventus in questo momento, anche se dovrà fare più fatica rispetto alle altre per rientrare».

Fonte: Football News.24