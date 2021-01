Jeda: “Inter più completa del Milan, ha un motivo per gestire meglio”

Condividi questo articolo

Jeda

Jeda è ospite di “Sportitalia Mercato” e ha messo a confronto Inter e Milan, che da domenica torneranno a sfidarsi per la vetta. L’ex attaccante, fra le altre di Cagliari e Lecce, ha trovato una motivazione per dare qualcosa in più ai nerazzurri.

IN CRESCITA – Jeda valuta i vertici della Serie A: «Sono molto contento di vedere le due milanesi, soprattutto il Milan, che fanno rivedere i muscoli. Io credo che questo duello faccia bene al calcio italiano, perché vedere due squadre come queste esprimersi così è un bene. Sul discorso dell’Inter è strano sentire parlare di mercato, perché è già una squadra competitiva e completa. Parlare di mercato è un paradosso, perché ha giocatori in tutti i reparti veramente forti, in grado di giocare fino alla fine. L’Inter, non avendo le coppe, diventa più facile la gestione. Il Milan invece qualcosa potrebbe fare soprattutto a livello difensivo. L’Inter, rispetto al Milan, è una squadra più completa: ha un po’ più di scelta. E, soprattutto, non avendo altre competizioni è più facile pensare solo al campionato. Non penso che abbia grandi necessità di fare il mercato in entrata. Radja Nainggolan? Io penso che non sarebbe dovuto nemmeno tornare, avrebbero dovuto trovare una soluzione per farlo restare al Cagliari».