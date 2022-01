Jeda: «L’Inter non vuole dare alla Juventus la possibilità di rientrare»

La Juventus è una delle protagoniste dell’ultimo giorno di mercato. L’Inter è a +11 sui bianconeri, con una partita in meno, e per Jeda uno degli obiettivi sarà evitare di farsi accorciare in classifica. Queste le sue parole ospite di Sportitalia.

TESTA DA MANTENERE – Jeda valuta la classifica dopo il mercato: «Io penso che l’Inter sta facendo in modo di non lasciare niente al caso e di non dare la possibilità, soprattutto alla Juventus, di rientrare. Il Napoli? Se rientrano tutti gli effettivi credo che farà paura pure il Napoli, ma c’è anche il Milan. La lotta lì davanti sarà parecchio serrata, io parlo della Juventus perché è parecchio indietro. Se le dai la possibilità di rientrare la lotta diventa larga, però l’Inter è da parecchi mesi che la vediamo sopra».

IN CRESCITA – Jeda prosegue sui nerazzurri: «Dopo un’estate turbolenta la società si è dimostrata solida. Il fuoriclasse che è mancato alla Juventus è Giuseppe Marotta, quando è andato all’Inter si è vista la differenza. È cambiata la mentalità: non c’è il presidente? C’è Marotta. L’intelligenza di Simone Inzaghi, complimenti a lui, è essersi dimostrato allenatore di livello. È arrivato all’Inter e ha migliorato questa rosa, alcuni giocatori volevano andare via e adesso invece danno qualcosa in più. Il rinnovo di Ivan Perisic lo vedo difficile: non lo lascerei andare via, ma con Robin Gosens ti metti al riparo. Ora c’è Marcelo Brozovic».