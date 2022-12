Jeda: «Inter-Napoli? Rischierei Lukaku con Dzeko. Al belga serve fiducia!»

Jeda ritiene l’attacco Lukaku-Dzeko ben assortito in vista di Inter-Napoli. Attacco pesante ma adatto al gioco dei nerazzurri soprattutto grazie all’intelligenza dell’ex Roma

COPPIA PESANTE − Manca sempre meno a Inter-Napoli, sfida del 4 gennaio. Secondo Jeda, Inzaghi dovrebbe puntare dal 1′ sul duo pesante: «Io rischierei Lukaku con Dzeko per sfruttare Lautaro Martinez nella ripresa, che è stato più spremuto ultimamente. Lukaku ha bisogno di fiducia e di sapere che l’allenatore conti su di lui. Per lo schieramento dell’Inter io rischierei di far giocare entrambi, perché Dzeko è un giocatore molto intelligente e fa giocare bene tutti. Sarà una partita molto difficile da decifrare, ma credo che ritroveremo il Napoli così come lo abbiamo lasciato». Le sue parole a Sportitalia.